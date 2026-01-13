Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером в Казахстане 13.01.2026, 23:09

Оба самолета следовали по встречному курсу.

Самолет российской авиакомпании «Победа» опасно сблизился в небе над Казахстаном с лайнером Uzbekistan Airways из-за ошибки диспетчера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром 10 января, около 5:43 по времени Астаны. Российский борт летел из Москвы в Самарканд, а самолет Uzbekistan Airways — из Термеза в Москву. Оба самолета следовали по встречному курсу, однако не должны были пересечься, но экипаж «Победы» запросил разрешение на набор высоты и получил его, хотя это было опасно.

Когда расстояние между самолетами критически сократилось, сработала бортовая система предупреждения столкновения бортов в воздухе. Диспетчеры после этого дали соответствующие указания, и оба воздушных судна продолжили полет. В данный момент проводится расследование по факту инцидента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com