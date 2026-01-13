Axios: Уиткофф тайно встретился с сыном последнего шаха Ирана Пехлеви 13.01.2026, 23:16

Стив Уиткофф

Что известно.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в минувшие выходные провел тайную встречу с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви, чтобы обсудить охватившие Исламскую Республику протесты, сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Это первый подобный контакт на высоком уровне.

Axios отмечает, что Пехлеви позиционирует себя как возможного «переходного лидера» в Иране. В течение последних двух недель он активно выступал на американских телеканалах, призывая Дональда Трампа вмешаться и поддержать протесты. Однако, по словам источника портала, в администрации американского президента были удивлены, что на некоторых протестных акциях демонстранты начали скандировать его имя.

Сам Трамп, комментируя возможное развитие событий в Иране, назвал Пехлеви «хорошим человеком», но отметил, что на данный момент не считает уместным проводить с ним встречу в статусе президента США. «Я думаю, что лучше предоставить всем возможность самостоятельно поехать туда и увидеть, кто сможет выйти вперед», — сказал американский лидер (цитата по Reuters).

