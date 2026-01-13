закрыть
14 января 2026, среда, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иранский риал обвалился практически до нуля

  • 13.01.2026, 23:41
Иранский риал обвалился практически до нуля

За последний год иранская валюта обесценилась более чем на 2280%.

Национальная валюта Ирана переживает резкое падение. На фоне продолжающихся массовых протестов курс иранского риала достиг рекордно низких значений, фактически приблизившись к отметке один миллион риалов за доллар США.

По последним данным, курс выглядит следующим образом:

— 1 доллар — 1 137 500 иранских риалов,

— 1 евро — 1 326 979 иранских риалов,

— 1 белорусский рубль — 390 128 иранских риалов.

Google тем временем округляет иранский риал до нуля к евро и доллару. По оценкам Google, стоимость иранского риала составляет 0,0000026 белорусского рубля, передает «Онлайнер».

За последний год риал обесценился более чем на 2280%, что стало одним из самых масштабных падений валюты за всю историю страны. Эксперты связывают происходящее с политической нестабильностью, санкционным давлением и утратой доверия к финансовой системе со стороны населения и бизнеса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин