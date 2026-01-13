Иранский риал обвалился практически до нуля
- 13.01.2026, 23:41
За последний год иранская валюта обесценилась более чем на 2280%.
Национальная валюта Ирана переживает резкое падение. На фоне продолжающихся массовых протестов курс иранского риала достиг рекордно низких значений, фактически приблизившись к отметке один миллион риалов за доллар США.
По последним данным, курс выглядит следующим образом:
— 1 доллар — 1 137 500 иранских риалов,
— 1 евро — 1 326 979 иранских риалов,
— 1 белорусский рубль — 390 128 иранских риалов.
Google тем временем округляет иранский риал до нуля к евро и доллару. По оценкам Google, стоимость иранского риала составляет 0,0000026 белорусского рубля, передает «Онлайнер».
За последний год риал обесценился более чем на 2280%, что стало одним из самых масштабных падений валюты за всю историю страны. Эксперты связывают происходящее с политической нестабильностью, санкционным давлением и утратой доверия к финансовой системе со стороны населения и бизнеса.