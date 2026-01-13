Зеленский поддержал протесты в Иране
- 13.01.2026, 23:54
По словам президента Украины, иранский режим не заслуживает существования
Украина выразила поддержку участникам антиправительственных протестов в Иране и осудила репрессии действующего иранского режима против собственного народа.
Об этом заявил в вечернем обращении во вторник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что Украина полностью поддерживает позицию Соединенных Штатов по Ирану.
«Режим, который существовал столько лет и убил столько людей, не заслуживает существования», — подчеркнул Зеленский.
Заявление относительно событий в Иране обнародовал и МИД Украины. Там призвали власти Ирана отказаться от применения насилия в отношении протестующих — и констатировали, что «режимы, которые игнорируют потребности и страдания своих граждан, неизбежно несут политическую, правовую и моральную ответственность за свои действия».
Ранее президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране. В публикации в соцсети Truth Social он отметил, что «помощь уже в пути».
Также Трамп заявлял, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников — в частности, он не исключал применения военной силы.