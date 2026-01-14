закрыть
14 января 2026, среда, 17:04
WSJ: Китай подвел иранских аятолл

1
  • 14.01.2026, 13:18
  • 6,786
Пекин не собирается подставляться под санкции.

На фоне массовых протестов и углубляющегося экономического кризиса Иран все отчетливее ощущает нехватку поддержки со стороны своего главного союзника — Китая. Несмотря на многолетние партнерские отношения, Пекин действует сдержанно и избегает шагов, которые могли бы существенно поддержать Тегеран, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Дополнительное давление усилило заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести 25-процентные пошлины против стран, ведущих бизнес с Ираном. Хотя механизм реализации меры не был разъяснен, она потенциально угрожает торговым договоренностям США и Китая. Пекин осудил инициативу, заявив о неприятии «незаконных односторонних санкций», однако ограничился дипломатическими формулировками.

Китай остается крупнейшим торговым партнером Ирана и покупает, по оценкам, до 90% иранского экспорта нефти, часто обходя санкции с помощью непрозрачных схем. Тем не менее для Китая этот объем составляет лишь около 12% его нефтяного импорта и не является критическим. Общий товарооборот с Ираном — лишь малая часть колоссальной внешней торговли КНР.

Эксперты отмечают асимметрию отношений, для Пекина Иран — один из инструментов доступа к энергоресурсам и Ближнему Востоку, тогда как для Тегерана Китай — почти единственный экономический «спасательный круг» в условиях санкций. Однако, как подчеркивают аналитики, эта поддержка не способна полностью стабилизировать иранскую экономику.

Ограниченность китайской помощи стала особенно заметной во время недавних волнений и после ударов США и Израиля по Ирану, когда союзники по неформальной оси с Россией и КНДР не оказали реальной помощи. Даже масштабное соглашение о 25-летнем экономическом сотрудничестве, подписанное в 2021 году, пока дало скромные результаты.

На фоне этого в самом Китае все громче звучит критика ожиданий Тегерана. Как отмечают китайские комментаторы, Пекин не намерен «подставляться» под санкции ради Ирана — и это ясно показывает пределы их партнерства.

