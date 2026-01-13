Трамп ввел 25-процентные пошлины против сотрудничающих с Ираном стран 3 13.01.2026, 8:46

3,940

Они затронут главным образом три государства.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против торговых партнеров Ирана. «С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Как отмечает Bloomberg, к основным торговым партнерам Ирана относятся Индия, Турция и Китай. При этом США уже ввели повышенные пошлины для индийских и китайских товаров, в том числе из-за закупок российской нефти.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп рассматривает любые действия против Ирана из-за жестокого подавления протестов, включая авиаудары. Однако президент «первым вариантом» считает дипломатию, подчеркнула Левитт. В свою очередь источники Axios среди американских чиновников говорили, что президент склоняется к ударам с воздуха, но перед окончательным решением намерен обсудить возможные действия с командой по национальной безопасности во вторник, 13 января. По словам одного из собеседников издания, некоторые в администрации президента считают, что удары по Ирану могут быть контрпродуктивны. Сам Трамп заявил, что Тегеран перешел все «красные линии» в ходе подавления протестов, но запросил переговоры, которые могут пройти в ближайшее время.

В Иране с конца декабря 2025 года продолжаются массовые протесты, которые начались из-за падения курса национальной валюты и резкого роста цен. По данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов за последние две недели погибли более 500 человек, а арестованы были 10,6 тыс. Участники акций по всей стране требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Пехлеви, в свою очередь, призвал Трампа «вмешаться как можно скорее», чтобы уменьшить число возможных жертв в стране и добиться падения режима аятолл. Тегеран на этом фоне обвинил в организации протестов США и Израиль и пригрозил в ответ на возможные действия Вашингтона атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com