Кароль Навроцкий — белорусам: Польша вас никогда не оставит 4 14.01.2026, 15:26

5,644

Кароль Навроцкий

Польский президент солидарен с белорусским народом.

Президент Польши Кароль Навроцкий встретился с представителями белорусской диаспоры, бывшими политзаключенными, оппозиционными политиками и журналистами. На традиционной встрече, которая состоялась 13 января в президентском дворце в Бельведере, Кароль Навроцкий говорил о совместной истории белорусов и поляков, сообщает корреспондент сайта Charter97.org:

— Вместе со свободным белорусским народом мы создавали Речь Посполитую, вместе были ответственны за Вторую Речь Посполитую (межвоенную Польшу — Прим. Charter97.org), вместе сражались в восстаниях, а их символом для нас, поляков, а также белорусов, является Константин Калиновский. Мы вместе сражались с советской армией в 1939 году, а генерал Булак-Балахович остается историей польского и белорусского народа.

Кароль Навроцкий обратился к белорусам, которые продолжают борьбу с режимом Лукашенко:

— Как президент Польши я хочу поблагодарить всех свободных белорусов, которые находятся на тяжелом пути, который требует от вас посвящения, для некоторых — пребывания в тюрьмах режима Лукашенко. Но вы на своем долгом пути к независимости и суверенитету, и на этом пути Польша вас никогда не оставит.

Глава польского государства также упомянул политзаключенного Анджея Почобута, которого в ноябре 2025 года заочно наградил высшей государственной наградой Польши — орденом Белого Орла.

«Пусть это станет символом того, что свободная, независимая и суверенная Польша и ее президент никогда не забудут поляков, находящихся в заключении в белорусских тюрьмах», — заявил Навроцкий.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая принимала участие в встрече, поблагодарила и в ответ заявила, что «белорусы никогда не были чужими полякам, так же как и Польша всегда была рядом с белорусами».

Президент Польши Кароль Навроцкий, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и экс-политзаключенные Полина Шарендо-Панасюк, Виктория Кульша, Олег Рубец, Андрей Селянинов, Владимир Горох

На встречу с президентом Польши были приглашены бывшие политзаключенные — Виктория Кульша, Полина Шарендо-Панасюк, Максим Знак, Марина Золотова, Наталья Малец, Ирина Славникова, Ксения Луцкина, Олег Рубец, Андрей Селянинов, Владимир Горох, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко, бывший кандидат в президенты, поэт Владимир Некляев, ксендз Вячеслав Борок, трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя, директор телеканала «Белсат» Алина Ковшик, журналисты Агнешка Ромашевская, Алексей Диковицкий, Витовт Сивчик, Сергей Пелеса, Змицер Лукашук, Денис Дудинский, известный актер Олег Гарбуз, руководитель Вольнага хора Галина Казимировская, группа Naviband, Светлана Тихановская, представители ее офиса и другие.

Президент Польши Кароль Навроцкий и экс-политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк

Президент Польши Кароль Навроцкий и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

Президент Польши Кароль Навроцкий и трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com