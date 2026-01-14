В Армении исключили участие России в проекте «Маршрут Трампа» 3 14.01.2026, 16:05

РФ выдавливают из Южного Кавказа.

Россия не будет участвовать в проекте «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении, заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян. «Участие России в проекте не обсуждалось. Рамки деятельности TRIPP уже ясны», — сказал министр на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет The Moscow Times.

Он заверил, что у Еревана «нет цели исключать» Москву и что «всем близким и не очень близким соседям выгодно разблокирование» транспортных коммуникаций в регионе. Мирзоян также напомнил, что Россия в Армении «имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах». «Это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP», — отметил глава армянского МИДа.

Перед этим Мирзоян и его американский коллега Марко Рубио утвердили совместное заявление о реализации проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), а также договорились создать совместную компанию TRIPP Development Company, которая будет им управлять и владеть правами на развитие маршрута еще 49 лет. 74% ее акций достанется США, 26% — Армении. Позже доля Еревана может вырасти до 49%.

По итогам реализации проекта Армения получит развитие и инвестиции, а США — новые транспортные направления и рынки, говорится в заявлении сторон. При этом Ереван сохранит полный контроль над своей территорией, законами и границами, но должен будет активно содействовать проекту: координировать госорганы, выдавать разрешения, поддерживать связь с США и продвигать нормализацию отношений с соседними странами. Госсекретарь Рубио отметил, что TRIPP «открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но делает это таким образом, чтобы никоим образом не ущемлять суверенитет Армении».

