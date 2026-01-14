Ученые выяснили, откуда у собак длинные висячие уши 1 14.01.2026, 17:11

Они изучили три тысячи животных.

Согласно результатам генетического анализа более 3000 собак, волков и койотов, ген, важный для слуха человека, может определять, будут ли уши у собаки висячими, как у бассет-хаунда, или короткими, как у ротвейлера, пишет «Вокруг света».

Исследование в январе представили на конференции по геному растений и животных в Сан-Диего, штат Калифорния. Оно показало, что варианты ДНК рядом с геном MSRB3 связаны с длиной ушей у собак. Результаты также были опубликованы в Scientific Reports.

Люди и раньше изучали постановку ушей, но никто не изучал длину ушей у собак. Длина и форма ушей у собак сильно различаются в зависимости от породы. Некоторые из этих различий сформировались естественным образом: считается, что короткие стоячие уши теряют меньше тепла, чем длинные висячие, а у собак из регионов с холодным климатом уши обычно меньше, чем у собак из теплых регионов.

Но селекция повлияла и на форму ушей собак. Считается, что длинные уши бассет-хаунда помогают ему лучше улавливать запахи во время охоты, а стоячие уши немецкой овчарки могут немного улучшить его слух.

Сотрудник лаборатории генетики собак в Университете Джорджии в Афинах Тори Рудольф (Tori Rudolph) и ее коллеги проанализировали геномы тысяч собак в поисках различий в последовательности, которые коррелируют с длиной ушей. Поиск привел их к участку генома рядом с MSRB3, геном, который кодирует белок-антиоксидант, связанный с размером ушей у свиней, овец и коз. Некоторые мутации в этом гене связаны с потерей слуха у людей, а предыдущие исследования связывали этот ген с оттопыренными ушами у собак.

По словам Рудольф и её коллег, варианты ДНК, которые они обнаружили, могут повышать активность MSRB3, увеличивая скорость деления клеток уха.

Анализ был сосредоточен на небольших изменениях в ДНК, состоящих из одной буквы, но некоторые физические различия могут быть обусловлены другими типами генетических вариаций, например крупными делециями или дупликациями в геноме.

Изучив вариативность последовательностей у разных пород собак, Рудольф, вдохновленная двумя своими золотистыми ретриверами, Эрин и Бруксом, теперь хочет посмотреть, что можно узнать, изучая одну породу.

«У золотистых ретриверов очень разный размер и длина ушей, — говорит она. — Они были бы идеальным объектом для моего следующего исследования».

