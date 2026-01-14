закрыть
14 января 2026, среда, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, откуда у собак длинные висячие уши

1
  • 14.01.2026, 17:11
Ученые выяснили, откуда у собак длинные висячие уши

Они изучили три тысячи животных.

Согласно результатам генетического анализа более 3000 собак, волков и койотов, ген, важный для слуха человека, может определять, будут ли уши у собаки висячими, как у бассет-хаунда, или короткими, как у ротвейлера, пишет «Вокруг света».

Исследование в январе представили на конференции по геному растений и животных в Сан-Диего, штат Калифорния. Оно показало, что варианты ДНК рядом с геном MSRB3 связаны с длиной ушей у собак. Результаты также были опубликованы в Scientific Reports.

Люди и раньше изучали постановку ушей, но никто не изучал длину ушей у собак. Длина и форма ушей у собак сильно различаются в зависимости от породы. Некоторые из этих различий сформировались естественным образом: считается, что короткие стоячие уши теряют меньше тепла, чем длинные висячие, а у собак из регионов с холодным климатом уши обычно меньше, чем у собак из теплых регионов.

Но селекция повлияла и на форму ушей собак. Считается, что длинные уши бассет-хаунда помогают ему лучше улавливать запахи во время охоты, а стоячие уши немецкой овчарки могут немного улучшить его слух.

Сотрудник лаборатории генетики собак в Университете Джорджии в Афинах Тори Рудольф (Tori Rudolph) и ее коллеги проанализировали геномы тысяч собак в поисках различий в последовательности, которые коррелируют с длиной ушей. Поиск привел их к участку генома рядом с MSRB3, геном, который кодирует белок-антиоксидант, связанный с размером ушей у свиней, овец и коз. Некоторые мутации в этом гене связаны с потерей слуха у людей, а предыдущие исследования связывали этот ген с оттопыренными ушами у собак.

По словам Рудольф и её коллег, варианты ДНК, которые они обнаружили, могут повышать активность MSRB3, увеличивая скорость деления клеток уха.

Анализ был сосредоточен на небольших изменениях в ДНК, состоящих из одной буквы, но некоторые физические различия могут быть обусловлены другими типами генетических вариаций, например крупными делециями или дупликациями в геноме.

Изучив вариативность последовательностей у разных пород собак, Рудольф, вдохновленная двумя своими золотистыми ретриверами, Эрин и Бруксом, теперь хочет посмотреть, что можно узнать, изучая одну породу.

«У золотистых ретриверов очень разный размер и длина ушей, — говорит она. — Они были бы идеальным объектом для моего следующего исследования».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип