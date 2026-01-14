Глава минздрава США удивился, что Трамп все еще жив 4 14.01.2026, 19:26

Роберт Кеннеди-младший считает, что глава Белого дома плохо питается.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что глава государства Дональд Трамп до сих пор жив, ведь он плохо питается. Об этом министр заявил в подкасте у Кэти Миллер, занимавшей ряд высоких должностей в американских министерствах, видео доступно на YouTube.

«Он ест очень вредную еду, а именно McDonald's, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он все еще жив, но он жив», — сказал Кеннеди.

Он также рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе.

Cам Трамп, отметил глава ведомства, утверждает, что питается правильно, но предпочитает фастфуд, когда находится в дороге.

