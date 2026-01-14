Bloomberg: Европу в январе может накрыть «сибирский взрыв» 3 14.01.2026, 20:40

Сильнее всего морозы затронут Восточную Европу.

Европу в конце января может накрыть масштабное похолодание из-за так называемого сибирского взрыва — редкой атмосферной конфигурации, которая изменит направление ветров и откроет путь холодному воздуху с востока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECWF) и оценки метеорологов.

Сильнее всего морозы затронут Восточную Европу, говорится в статье. По прогнозам, 24 января средняя температура в Эстонии и Латвии опустится до -13°C, что более чем на девять градусов ниже климатической нормы. По мере продвижения холодного воздуха на запад температура в Польше может снизиться до -10°C, а в Германии до -3°C, что также заметно ниже средних значений в этих странах.

«В Европе давно не было таких сильных и масштабных холодов», — заявил агентству научный сотрудник Массачусетского технологического института, климатолог Джуда Коэн. По его словам, в отдельных регионах сибирский воздух может задержаться до начала февраля, хотя пока неясно, насколько далеко на запад он продвинется.

Сценарий резкого похолодания во Франции и Великобритании сохраняется, однако часть климатических моделей указывает на альтернативный вариант, отметил главный метеоролог MetSwift Джеймс Пикок. «Пока нельзя исключать обратный результат, когда западные ветры с Атлантики ограничат похолодание Юго-Восточной Европой», — пояснил он.

Риски усиления морозов возникают на фоне недавних зимних штормов, которые уже привели к сильным снегопадам, ураганным ветрам и перебоям в энергоснабжении в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах, пишет агентство. Новая волна холодов может спровоцировать рост цен на природный газ, а также усилить конкуренцию за СПГ на фоне одновременного похолодания в Азии, Канаде и США.

«Видеть такое масштабное распространение холодного воздуха — одновременно в Европе, Азии и Северной Америке — действительно впечатляет», — подчеркнул Коэн.

По данным синоптиков, с начала года Европа оказалась под влиянием мощного арктического вторжения, а температуры в ряде регионов опускаются на 12–15 градусов ниже климатической нормы. Циклоны в Средиземноморье усиливают снегопады на Балканах и в Восточной Европе.

