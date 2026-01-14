закрыть
РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о защите граждан от преследования

  • 14.01.2026, 20:50
Детали.

В российской Государственной думе ратифицировали соглашение с Республикой Беларусь о защите граждан. Как пишет ТАСС, данный документ на рассмотрение нижней палатой российского парламента был внесен диктаром России Владимиром Путиным 9 января 2026 года.

Соглашение основано на принципах международного права и гарантирует защиту граждан от необоснованного преследования другими странами, а также наднациональными органами юстиции. Также документом предполагается обеспечение принципа невмешательства во внутренние дела других стран и суверенного равенства государств.

