РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о защите граждан от преследования

РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о защите граждан от преследования3
- 14.01.2026, 20:50
Детали.
В российской Государственной думе ратифицировали соглашение с Республикой Беларусь о защите граждан. Как пишет ТАСС, данный документ на рассмотрение нижней палатой российского парламента был внесен диктаром России Владимиром Путиным 9 января 2026 года.
Соглашение основано на принципах международного права и гарантирует защиту граждан от необоснованного преследования другими странами, а также наднациональными органами юстиции. Также документом предполагается обеспечение принципа невмешательства во внутренние дела других стран и суверенного равенства государств.