NBC: Покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

  • 14.01.2026, 21:53
В такую сумму остров оценили ученые и бывшие американские чиновники.

Покупка Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в $700 млрд, что составляет более половины годового бюджета Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на три информированных источника. В такую сумму остров оценили ученые и бывшие американские чиновники.

Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, этот план стал приоритетным для президента США, выяснил телеканал.

Ранее The Times писала, что администрация Трампа может добиться контроля над Гренландией четырьмя способами: воздействовать силой, выкупить остров, предложить договор о свободной ассоциации или допустить комбинацию — к примеру, сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением присутствия США.

При этом американские чиновники обсуждали возможность отправки единовременных выплат жителям Гренландии в рамках попытки убедить их «отделиться от Дании», узнал Reuters. Речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека. Население острова — около 57 тыс. человек, он является автономной территорией Дании.

12 января на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

