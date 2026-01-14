Британия выводит солдат с авиабазы в Катаре вместе с США

Британия выводит солдат с авиабазы в Катаре вместе с США3
Вашингтон готовит удар по Ирану?
С авиабазы Аль-Удейд в Катаре выходят не только американские, но и британские военнослужащие.
Об этом сообщает The i Paper.
Издание отмечает, что военнослужащие Военно-воздушных сил Великобритании (RAF) были размещены на базе Аль-Удейд вместе с американскими силами.
Журналисты уточняют, что заправщик RAF вылетел с авиабазы Акротири на Кипре в направлении базы Аль-Удейд, однако данные о полете показывали, что затем он развернулся обратно в сторону Европы.
Аль-Удейд – крупнейшая база США в регионе, на которой размещены около 10 000 американских военнослужащих. В июне 2025 года она подверглась удару иранских ракет после американского удара по иранским ядерным объектам.
В прошлом году часть персонала и членов их семей была выведена с американских баз на Ближнем Востоке за неделю до того, как США нанесли авиаудары по Ирану.