Британия выводит солдат с авиабазы в Катаре вместе с США

3
  • 14.01.2026, 22:27
  • 2,938
Британия выводит солдат с авиабазы в Катаре вместе с США

Вашингтон готовит удар по Ирану?

С авиабазы Аль-Удейд в Катаре выходят не только американские, но и британские военнослужащие.

Об этом сообщает The i Paper.

Издание отмечает, что военнослужащие Военно-воздушных сил Великобритании (RAF) были размещены на базе Аль-Удейд вместе с американскими силами.

Журналисты уточняют, что заправщик RAF вылетел с авиабазы Акротири на Кипре в направлении базы Аль-Удейд, однако данные о полете показывали, что затем он развернулся обратно в сторону Европы.

Аль-Удейд – крупнейшая база США в регионе, на которой размещены около 10 000 американских военнослужащих. В июне 2025 года она подверглась удару иранских ракет после американского удара по иранским ядерным объектам.

В прошлом году часть персонала и членов их семей была выведена с американских баз на Ближнем Востоке за неделю до того, как США нанесли авиаудары по Ирану.

