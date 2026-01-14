закрыть
Украинцы скрестили мотоблок и BMW X5

  • 14.01.2026, 22:41
  • 3,060
Фотофакт.

В Украине выставлен на продажу мотоблок с прицепом, изготовленным из задней части автомобиля BMW X5. Объявление о продаже появилось в соцсетях.

«Продам самодельный мотоблок с кузовом от BMW X5», — указал автор объявления.

Машина находится в Ивано-Франковске. Она снабжена дизелем рабочим объемом 0,4 литра и механической трансмиссией. Автор утверждает, что ее пробег составляет 2 тыс. км и просит за мотоблок $5,7 тыс. Для прицепа мотоблока использована часть BMW X5 c задним диваном и багажником. Стекло на двери багажника отсутствует, также отрезана большая часть поверхности боковых дверей. К обрезку кузова машины прикреплена мощная рама с дышлом, которая прицеплена к силовому агрегату.

