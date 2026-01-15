закрыть
15 января 2026, четверг, 4:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются

  • 15.01.2026, 5:59
Трамп: Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются

Президент США заявил, что скоро «мы узнаем об этом».

В Иране якобы перестали гибнуть демонстранты, выходящие на улицы против властей, заявил журналистам президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете.

«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников. Мы узнаем об этом», — сказал он.

Прежде Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. Два дня назад президент США обратил внимание, что Иран начал переступать очерченную им красную линию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип