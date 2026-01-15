Трамп: Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются 15.01.2026, 5:59

Президент США заявил, что скоро «мы узнаем об этом».

В Иране якобы перестали гибнуть демонстранты, выходящие на улицы против властей, заявил журналистам президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете.

«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников. Мы узнаем об этом», — сказал он.

Прежде Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. Два дня назад президент США обратил внимание, что Иран начал переступать очерченную им красную линию.

