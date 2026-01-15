Российский дрон попал в детскую площадку у памятника Бандере во Львове 7 15.01.2026, 8:58

2,496

Появились первые фото и видео последствий атаки.

Утром 15 января российская оккупационная армия нанесла удар по Львову. Для атаки по городу террористы применили дрон-камикадзе.

В результате обстрела зафиксировано попадание в центральной части Львова. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Последствия атаки

В областной администрации сообщили, что профильные службы выехали на место обстрела. Позже выяснилось, что вражеский беспилотник попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

«По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать», – сообщил председатель ОВА.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что под воздействие взрывной волны попал водитель трактора, который убирал снег. Мужчина не получил травм.

Также городской голова отметил, что взрывной волной выбило окна в домах рядом, в частности, в корпусе политехнического университета и жилых домах.

«Вражеский дрон упал на детскую площадку у памятника Бандере. Символическое место – то, чего агрессор больше всего боится», – заявил Садовой.

Позже мэр Львова сообщил, что в результате вражеской атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт здесь не курсирует. Также из-за перекрытий не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

По информации мониторинговых каналов, ударный дрон маневрировал в Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской областях, а затем полетел на Львов. По предварительным данным, западную часть Украины россияне атаковали всего одним беспилотником.

