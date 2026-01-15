США готовятся захватить весь «теневой флот» Венесуэлы и РФ 3 15.01.2026, 10:59

2,918

Корабли будут перехватывать в любом месте.

В Пентагоне дали понять, что если судно под санкциями, то будет остановлено ВМС. 14 января стало известно, что США готовятся захватить все нефтяные танкеры Венесуэлы. В судах Вашингтона и других городов уже зарегистрированы ходатайства на конфискацию кораблей и нефти.

Пять танкеров за полмесяца: ровно столько захватили американские морпехи, но планы Белого дома, куда шире – управлять всей нефтяной отраслью Венесуэлы настолько долго, насколько потребуется.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Особенностью нововведений является, что теперь у американских военных есть несколько десятков разрешений на захваты нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, и речь не только о Венесуэле, но и «теневом флоте» России и Ирана.

В основном речь идет о судах, скрывающихся под флагами других стран для перевозки венесуэльской нефти в Китай. Теперь их может постичь участь российского танкера Olina, захваченного США в Карибском море 9 января.

Захваты нефтяных танкеров временно остановлены отчасти потому, что экспорт венесуэльской нефти уже осуществляется под контролем США, но «активные действия на море» обещают вскоре возобновить.

«США будут перехватывать все суда «теневого флота», перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте», – пообещал спикер Пентагона Шон Парнелл.

