В России не смогли создать собственную виагру за 1 миллиард рублей из бюджета

В России потратили около 1 млрд руб. из федерального бюджета на разработку отечественного лекарства от импотенции, но так и не получили результата. Это следует из доклада Счетной палаты (СП), с которым ознакомились «Известия». По данным ведомства, проект, который вел Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), получал финансирование с 2017 по 2025 год. Он был направлен на изучение природных свойств мускуса кабарги — секрета пахучей железы оленя — и создание новых препаратов на его основе, в частности, лекарств для коррекции эректильной дисфункции, повышения работоспособности, лечения черепно-мозговых травм и ишемического инсульта.

В рамках проекта предполагалось построить питомник для разведения и содержания кабарги в Горно-Алтайске, а также лабораторию в Красногорском районе Подмосковья. Изначально планировалось, что выпуск готовой продукции начнется в 2020 году, но сроки постоянно переносились. Так, питомник ввели в эксплуатацию только в июне 2024-го, а строительство лаборатории, где должны были разрабатывать лекарства, до сих пор не завершили. При этом препарат «Мускулив» для лечения импотенции разрабатывался с использованием сырья, закупленного на рынке, а не полученного в питомнике. В свою очередь клинические исследования проводились в частных медучреждениях вместо федеральных, говорится в докладе СП.

В результате Научный центр биомедицинских технологий ФМБА так и не создал замкнутый цикл производства отечественных препаратов из мускуса кабарги. Более того, он изменил план проекта и вместо трех лекарственных препаратов решил разрабатывать три биологически активные добавки (БАДы). Вместе с тем, по данным СП, полученный в питомнике мускус, а также права на регистрацию и производство препарата «Мускулив» планируется передать индустриальному партнеру проекта — АО «Брынцалов-А». Эта компания специализируется на производстве лекарств и выпускает около 100 препаратов. Она принадлежит экс-депутату Госдумы Владимиру Брыцалову.

«По итогам проверки Счетная палата направила доклад главе государства, в котором констатировала неэффективное расходование средств федерального бюджета, направленных на реализацию проекта», — отметил аудитор СП Сергей Мамедов. Ведомство также обратилось в Генпрокуратуру с просьбой принять меры по выявленным нарушениям. Кроме того, СП рекомендовала руководству Научного центра биомедицинских технологий ФМБА проверить нарушения, привлечь виновных должных лиц к ответственности и взыскать с подрядчиков пени за просрочку.

Мускус кабарги, который указан в качестве основы разрабатываемого препарата «Мускулив», по своему действию больше напоминает БАД, чем лекарство, поэтому его трудно назвать альтернативой для таких средств, как «Виагра» и ее аналоги, говорит профессор, иммунолог Андрей Продеус. «Если они потратили деньги на его разработку, они должны опубликовать клиническое исследование с этими данными. У медицинского препарата должен быть понятный механизм действия. Однако обычно подобные средства регистрируют как БАД, потому что к лекарствам предъявляют гораздо более строгие требования», — отметил Продеус.

Природные средства не выдерживают конкуренции с синтетическими препаратами из-за невозможности точно рассчитать дозировку, говорит врач-уролог и андролог Владислав Гладышев. После открытия силденафила натуральные средства отошли на второй план, поскольку на рынке уже есть эффективные лекарства, тогда как биологические добавки чаще выбирают те, кто не готов обращаться к врачу, заключил Гладышев.

