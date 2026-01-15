закрыть
15 января 2026, четверг, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывшего замминистра труда России нашли мертвым в Москве

7
  • 15.01.2026, 13:08
  • 5,382
Бывшего замминистра труда России нашли мертвым в Москве
Алексей Скляр

Рядом с телом обнаружен пистолет.

В Новой Москве обнаружили тело бывшего заместителя министра труда России Алексея Скляра. По предварительной информации, он совершил самоубийство, сообщил источник ТАСС в оперативных службах. Собеседник агентства уточнил, что Скляра нашли мертвым утром 15 января в своем частном доме в поселении Филимонковское. По данным «МК», перед смертью бывший чиновник оставил прощальную запись в телеграм-канале, в которой заявил, что «во всем виновата» его жена. Агентство «Москва» сообщило, что прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб нашли рядом с телом пистолет.

Вдова Скляра Юлия отказалась отвечать на вопросы журналистов, поскольку «находится в состоянии сильного эмоционального потрясения», пишет Baza. Близкие к семье источники рассказали каналу, что последние несколько лет у пары «были конфликты и скандалы на почве ревности». Скляру было 50 лет. Он занимал пост замминистра труда и соцзащиты России с 2018 по 2022 годы, курируя вопросы, связанные с работой информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном виде. В распоряжении премьера Михаила Мишустина о его увольнении говорилось, что он ушел по собственному желанию.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип