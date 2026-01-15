Бывшего замминистра труда России нашли мертвым в Москве

Бывшего замминистра труда России нашли мертвым в Москве7
15.01.2026
Рядом с телом обнаружен пистолет.
В Новой Москве обнаружили тело бывшего заместителя министра труда России Алексея Скляра. По предварительной информации, он совершил самоубийство, сообщил источник ТАСС в оперативных службах. Собеседник агентства уточнил, что Скляра нашли мертвым утром 15 января в своем частном доме в поселении Филимонковское. По данным «МК», перед смертью бывший чиновник оставил прощальную запись в телеграм-канале, в которой заявил, что «во всем виновата» его жена. Агентство «Москва» сообщило, что прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб нашли рядом с телом пистолет.
Вдова Скляра Юлия отказалась отвечать на вопросы журналистов, поскольку «находится в состоянии сильного эмоционального потрясения», пишет Baza. Близкие к семье источники рассказали каналу, что последние несколько лет у пары «были конфликты и скандалы на почве ревности». Скляру было 50 лет. Он занимал пост замминистра труда и соцзащиты России с 2018 по 2022 годы, курируя вопросы, связанные с работой информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном виде. В распоряжении премьера Михаила Мишустина о его увольнении говорилось, что он ушел по собственному желанию.