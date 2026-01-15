Авто с механической коробкой передач до сих пор пользуются спросом 4 15.01.2026, 14:01

Почему?

Несмотря на доминирование автоматических коробок передач и электромобилей, механическая коробка передач остается востребованной у части автолюбителей. Новые данные за 2025 год показывают, что на ряде моделей доля версий с «механикой» не только сохраняется, но и растет, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Так, у Acura Integra доля продаж автомобилей с ручной коробкой увеличилась до 22%. У ультраредкого гиперкара Pagani Utopia спрос на «механику» вырос до 75%, а у Lotus Emira — до впечатляющих 88%. В более доступном сегменте заметный рост показал Volkswagen Jetta GLI, где доля механической трансмиссии приблизилась к 45%.

Сильные позиции «трех педалей» сохраняются и у спортивных моделей. Cadillac CT4-V Blackwing, Porsche 718 Boxster и Cayman, а также Subaru BRZ демонстрируют высокую долю механических версий, причем у Subaru она достигает около 90%. У культового Porsche 911 интерес к механике также остается значительным, особенно в спортивных комплектациях.

В то же время не все модели удерживают прежние позиции. У ряда автомобилей — включая BMW M-серии, Honda Civic Si и Type R, Hyundai Elantra N, а также некоторых спортивных моделей Toyota — доля механических коробок снизилась по сравнению с предыдущим годом. Это отражает общее давление автоматизации и ужесточения экологических требований.

Тем не менее устойчивый интерес к автомобилям с ручной коробкой говорит о том, что для многих водителей вовлеченность в процесс вождения по-прежнему важнее удобства. На фоне пересмотра электромобильных стратегий рядом производителей у «механики» все еще остается шанс сохранить свое место в автомобильном будущем.

