Заявление Трампа резко обвалило цены на нефть 4 15.01.2026, 14:07

Дональд Трамп

Речь шла об Иране.

Цены на нефть утром 15 января резко пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что убийства в Иране в ходе подавления общенациональных протестов прекращаются. Это ослабило опасения относительно военных действий против Ирана и, соответственно, перебоев в поставках «черного золота», сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 12:47 по минскому времени стоимость нефти марки Brent упала на 2,66 доллара за баррель - до 63,86 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 2,50 доллара за баррель - до 59,52 доллара за баррель.

Впрочем, похоже, что окончательно от намерения атаковать Иран США не отказались. 14 января стало известно, что Штаты выводят часть персонала с военных баз на Ближнем Востоке. Этому предшествовало заявление высокопоставленного иранского чиновника о том, что Тегеран предупредил соседние страны о нападении на американские базы в случае удара Вашингтона.

Главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава отмечает, что несмотря на значительные геополитические риски, стоимость нефти марки WTI может снизиться до 55 долларов за баррель.

«Хотя геополитические риски остаются высокими, и непредвиденные события могут нарушить баланс спроса и предложения, WTI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55-65 долларов на данный момент», - отметил эксперт.

Дополнительно способствуют снижению цен на нефть данные о запасах нефти в США, которые выросли больше, чем прогнозировали аналитики. По данным Администрации энергетической информации США, запасы «черного золота» у крупнейшего потребителя нефти в мире выросли на 3,4 млн баррелей - до 422,4 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 января. Тогда как аналитики прогнозировали рост лишь на 1,7 млн баррелей.

К тому же, по данным Reuters, Венесуэла начала наращивать добычу нефти, отменяя сокращения, введенные в рамках эмбарго США, поскольку экспорт нефти также восстанавливается.

