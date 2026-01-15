Транзит в Россию автомобилей через Беларусь просел сразу на 20%1
- 15.01.2026, 14:11
Санкции сработали.
Поставки европейских новых авто по параллельному импорту через Беларусь в Россию сократились в 2025 году на 34%.
Тем не менее Беларусь вошла в топ-3 главных поставщиков на российский рынок, заняв на нем около 10%, пишет в своем блоге глава «Автостат» Сергей Целиков.
Всего за год из Беларуси в Россию по параллельному импорту было ввезено 17,1 тыс. новых легковых авто.
Лидирует по-прежнему Китай — 71,3 тыс. машин (41,4% рынка). Поставки из него выросли на 22%.
Второе место у Кыргызстана с 53,6 тыс. новых авто и долей рынка 31,1%. Как и в белорусском направлении, здесь произошло снижение – на 24%.
Всего в 2025 году в Россию было ввезено 172 тысячи новых легковых автомобилей по схемам альтернативного импорта. Это на 5% меньше, чем в 2024 году.
Самой популярный маркой остается Toyota. За год ввезено чуть более 30 тысяч штук. Это на 45% больше, чем в 2024 году.
На втором месте премиальный немецкий бренд BMW - 18 тысяч, что на 35% больше, чем годом ранее.
Альтернативный импорт Geely существенно снизился (-29%), но общий объем по-прежнему велик (17,6 тысяч штук). Кстати, это одна из причин высоких позиций Geely в рейтинге продаж.
Еще больше снизился альтернативный ввоз гибридов Lixiang (-57%). Напомню, что в конце прошлого года ряд моделей этого бренда получили ОТТС и начался официальный ввоз.
Завершает пятерку наиболее востребованных альтернативных марок Mercedes-Benz. Объем ввоза вырос почти на треть (+32%) до 10,2 тысяч единиц. И это только легковые автомобили, без микроавтобусов, которые тоже везли.