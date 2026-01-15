закрыть
Дроны и артиллерия ГУР превратили позиции и технику оккупантов в руины

  • 15.01.2026, 14:53
Опубликовано видео.

Военная разведка Украины продолжает истреблять оккупантов: в январе 2026 года артиллерийские удары и атаки беспилотников нанесли значительный ущерб позициям российских войск, лишив их укреплений и техники, сообщает пресс-служба ГУР.

Спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины в январе продемонстрировали комплексный подход к борьбе с армией РФ, сочетая огневую мощь, современные технологии и точный расчет.

На опубликованных кадрах видно, как артиллерия наносит разрушительные удары по позициям российских войск, уничтожая укрытия и места скопления личного состава. FPV‑дроны с высокой точностью поражают пехоту, транспорт и технику врага, превращая их в металлолом. Беспилотники-бомберы разрушают укрепленные опорные пункты оккупантов, превращая их в «братские могилы».

Отдельное внимание уделяется дроновой противовоздушной обороне: беспилотники ГУР эффективно прикрывают украинские войска с воздуха, уничтожая российские разведывательные и ударные БПЛА.

