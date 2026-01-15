закрыть
15 января 2026, четверг
США продали первую партию венесуэльской нефти

  • 15.01.2026, 15:22
США продали первую партию венесуэльской нефти

В Reuters раскрыли детали.

США продали первые партии венесуэльской нефти на сумму около 500 миллионов долларов, что является частью соглашения на сумму 2 миллиарда долларов, достигнутого в начале этого месяца между Вашингтоном и Каракасом.

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что в ближайшие дни и недели ожидаются дополнительные продажи. Доходы от первых продаж нефти хранятся на банковских счетах, контролируемых правительством США, сообщил представитель администрации.

По словам источника в энергетической отрасли, главный счет расположен в Катаре, который, по его словам, является нейтральной территорией, где средства могут перемещаться с согласия США без риска ареста.

7 января правительство США анонсировало начало распродажи венесуэльской сырой нефти на мировом рынке. Ожидается, что будет реализовано примерно 30-50 миллионов баррелей. В Министерстве энергетики США заявили, что все поступления от продажи венесуэльской сырой нефти и нефтепродуктов сначала будут зачислены на контролируемые Вашингтоном счета во всемирно признанных банках.

15 января цены на нефть резко пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что убийства в Иране в ходе подавления общенациональных протестов прекращаются.

