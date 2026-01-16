Саудовская Аравия представила крайне необычный электромобиль 16.01.2026, 13:02

С самым большим в мире лобовым стеклом.

Саудовская Аравия готовит к выпуску первый отечественный электромобиль — прототип компании Ceer, основанной в 2022 году по инициативе наследного принца Мохаммеда бин Салмана, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Машина выглядит как гибрид DeLorean DMC-12 и Tesla Cybertruck: широкая, угловатая, футуристичная, с заметным клиновидным силуэтом и дверями в стиле «крыло чайки», напоминающими Tesla Model X. По словам производителя, автомобиль получит самое большое в мире лобовое стекло, которое почти плоско тянется над кабиной и улучшает аэродинамику.

За внешней странностью стоит серьезная инженерная база. Ceer использует технологии BMW, а механические узлы поставляют Hyundai Transys и Rimac для высокопроизводительных версий. Такой подход позволяет быстро собрать электромобиль, используя проверенные компоненты, без необходимости разрабатывать все с нуля.

Ceer станет первой полноценной саудовской маркой электромобилей, ориентированной как на внутренний рынок, так и на отдельные зарубежные страны. Проект тесно связан с программой Vision 2030, направленной на снижение зависимости страны от нефти и развитие высокотехнологичных отраслей, включая электромобили.

Хотя официальные данные о цене, дальности хода и характеристиках пока не раскрыты, появление прототипа на тестах демонстрирует, что Саудовская Аравия готова заявить о себе на мировом рынке электромобилей — и делает это совершенно нестандартным образом.

