Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах 16.01.2026, 14:00

Диктатор ввел двойное регулирование.

Александр Лукашенко подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Документ вводит в правовое поле деятельность криптобанков и определяет требования к работе с токенами.

Согласно указу, криптобанком признается акционерное общество, которое может совмещать операции с цифровыми знаками с банковской, платежной и иной финансовой деятельностью. Для работы в этом статусе компания должна быть резидентом Парка высоких технологий (ПВТ) и включена в специальный реестр Национального банка.

Криптобанки будут подчиняться одновременно требованиям законодательства для небанковских кредитно-финансовых организаций и решениям наблюдательного совета ПВТ. Власти называют такую модель двойным регулированием.

В документе отмечается, что новый режим должен позволить создавать финансовые продукты, сочетающие классические банковские услуги и операции с токенами.

В ноябре 2025 года Лукашенко назвал криптовалюты одним из вариантов «решения проблемы зависимости» от доллара США. До этого диктатор поручил Министерству энергетики развивать в стране майнинг и использовать для этого имеющийся избыток электричества. Узурпатор заявил, что Беларусь тоже должна добывать криптовалюту, если это выгодно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com