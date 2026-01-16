закрыть
Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах

  • 16.01.2026, 14:00
Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах

Диктатор ввел двойное регулирование.

Александр Лукашенко подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Документ вводит в правовое поле деятельность криптобанков и определяет требования к работе с токенами.

Согласно указу, криптобанком признается акционерное общество, которое может совмещать операции с цифровыми знаками с банковской, платежной и иной финансовой деятельностью. Для работы в этом статусе компания должна быть резидентом Парка высоких технологий (ПВТ) и включена в специальный реестр Национального банка.

Криптобанки будут подчиняться одновременно требованиям законодательства для небанковских кредитно-финансовых организаций и решениям наблюдательного совета ПВТ. Власти называют такую модель двойным регулированием.

В документе отмечается, что новый режим должен позволить создавать финансовые продукты, сочетающие классические банковские услуги и операции с токенами.

В ноябре 2025 года Лукашенко назвал криптовалюты одним из вариантов «решения проблемы зависимости» от доллара США. До этого диктатор поручил Министерству энергетики развивать в стране майнинг и использовать для этого имеющийся избыток электричества. Узурпатор заявил, что Беларусь тоже должна добывать криптовалюту, если это выгодно.

