Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах
- 16.01.2026, 14:00
Диктатор ввел двойное регулирование.
Александр Лукашенко подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Документ вводит в правовое поле деятельность криптобанков и определяет требования к работе с токенами.
Согласно указу, криптобанком признается акционерное общество, которое может совмещать операции с цифровыми знаками с банковской, платежной и иной финансовой деятельностью. Для работы в этом статусе компания должна быть резидентом Парка высоких технологий (ПВТ) и включена в специальный реестр Национального банка.
Криптобанки будут подчиняться одновременно требованиям законодательства для небанковских кредитно-финансовых организаций и решениям наблюдательного совета ПВТ. Власти называют такую модель двойным регулированием.
В документе отмечается, что новый режим должен позволить создавать финансовые продукты, сочетающие классические банковские услуги и операции с токенами.
В ноябре 2025 года Лукашенко назвал криптовалюты одним из вариантов «решения проблемы зависимости» от доллара США. До этого диктатор поручил Министерству энергетики развивать в стране майнинг и использовать для этого имеющийся избыток электричества. Узурпатор заявил, что Беларусь тоже должна добывать криптовалюту, если это выгодно.