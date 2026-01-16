В прошлом году белорусы получили в Польше более 34 тысяч ВНЖ 2 16.01.2026, 14:35

Больше всего белорусов живет в Мазовецком воеводстве.

В 2025 году белорусы получили в Польше 34,2 тысячи видов на жительство, что на 18,3% меньше, чем в 2024 году. На статистику миграционного портала Польши обратил внимание MOST.

В прошлом году 28,7 тысячи граждан Беларуси получили временный ВНЖ (часовы побыт), 4,8 тысячи — постоянный ПМЖ (побыт сталы), еще 708 человек — карту долгосрочного резидента ЕС.

При этом число поданных белорусами заявлений на ВНЖ за год выросло на 27%. В 2025 году за документами обратилось 83,3 тысячи белорусов против 65,6 тысячи в 2024 году. Отказывают белорусам сравнительно нечасто.

Из 39,9 тысячи решений, вынесенных в 2025 году, только 4,3 тысячи (11%) оказались негативными. Рассмотрение еще 1,3 тысячи дел (3,3%) было приостановлено.

Источник данных: migracje.gov.pl. Инфографика: MOST

Больше всего белорусов живет в Мазовецком воеводстве, в которое входит Варшава, — там за год ВНЖ получили 12,4 тысячи граждан Беларуси (-27,5% по сравнению с 2024 годом).

Далее следуют Нижнесилезское (4,5 тысячи, +9,1%) и Великопольское (3,6 тысячи, +5,3%) воеводства. В Нижнесилезском воеводстве, куда входит Вроцлав, — одном из самых проблемных для иностранцев регионе Польши, где дела могут рассматриваться годами, ситуация улучшилась. В целом за год там рассмотрели почти 65 тыс. дел иностранцев о ВНЖ (против 37,6 тысячи в 2024 году) и вынесли более 60 тысяч положительных решений. В основном они касаются украинских граждан.

Самое большое падение — в Подляском воеводстве, столица которого Белосток. В регионе белорусы в 2025 году получили чуть менее 2 тысяч видов на жительство, в то время как в 2024-м — около 3,4 тысячи, а в 2023-м — почти 6,3 тысячи. Количество желающих легализоваться в этом воеводстве осталось примерно тем же, что и в 2024 году, — заявления подали 8,3 тысячи белорусов.

На четверть снизилась за год выдача ВНЖ белорусам в Поморском воеводстве, куда входит Гданьск, Гдыня и Сопот. В 2025 году документы получили 2,8 тысячи человек против 3,8 тысячи в 2024-м и 5,7 тысячи — в 2023-м. А вот число подавших заявления в 2025 году выросло вдвое — с 5,3 тысячи до 10,4 тысячи.

