В России начали частично блокировать Telegram 2 16.01.2026, 14:37

Пользователи жалуются на долгую загрузку видеофайлов в сервисе.

Власти РФ активизировали замедление работы мессенджера Telegram — с начала 2026 года пользователи жалуются на долгую загрузку видеофайлов в сервисе. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на неназванный источник на телеком-рынке. «Да, это новые ограничения со стороны РКН», — заявил собеседник.

Россияне жаловались на замедление Telegram, который после фактической блокировки WhatsApp в России остается самым популярным мессенджером с аудиторией около 100 млн пользователей, еще в декабре 2025 года. Тогда люди писали о задержках при доставке медиафайлов, «кружочков», эмодзи и т. д. Также сообщалось о том, что Telegram либо совсем не открывается, либо в нем идет бесконечное «соединение», причем даже с Wi-Fi. Androidinsider.ru сообщал, что скорость загрузки медиа в мессенджере в РФ без VPN упала до 128 Кб/с. В РКН, впрочем, тогда заявляли, что никаких новых ограничений к сервису применено не было.

Накануне замглавы думского комитета по информполитике Андрей Свинцов сообщил, что в России не ожидается полная блокировка Telegram. «Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал он ТАСС.

Летом прошлого года к замедлению или блокировке мессенджера на территории России призывал бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. По его мнению, это должно помочь процессу перевода россиян в «нацмессенджер» Max.

В августе 2025 года РКН объявил о «частичном ограничении звонков» в мессенджерах Telegram и WhatsApp под предлогом защиты граждан от мошенников и террористов.

WhatsApp фактически не работает в России с конца 2025 года. Более 90% попыток подключиться к его серверам из страны завершались неудачей, указывал директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

