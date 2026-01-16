закрыть
16 января 2026, пятница, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кыргызстане телеканалам запретили показывать более 40% контента на русском языке

1
  • 16.01.2026, 14:47
В Кыргызстане телеканалам запретили показывать более 40% контента на русском языке

Бишкек постепенно дистанцируется от «русского мира».

Власти Кыргызстана потребовали от телеканалов довести долю эфирного вещания на национальном языке до 60% в соответствии с требованиями законодательства. Об этом в ходе совещания с представителями телекомпаний в пятницу сообщил замминистра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев. По его словам, некоторые частные каналы для формального соблюдения требований повторно показывают программы на кыргызском десятилетней давности и не создают отечественного контента.

«Мы не препятствуем развитию частных телеканалов и их собственных стратегий. Однако требования закона, особенно нормы, касающиеся кыргызского языка, должны строго соблюдаться. Я знаком с ситуацией на медиарынке, но мы обязаны защищать права зрителей», — заявил Тагаев. Он отметил, что телекомпаниям бесплатно предоставили свыше 400 фильмов, 40 мультфильмов и 10 сериалов из фондов «Кыргызфильма» и «Кыргызсериала».

До конца февраля они должны заключить договоры с этими учреждениями для обеспечения себя контентом на кыргызском языке. В противном случае, по словам замминистра, власти к концу года «примут меры к таким частным телеканалам».

Поправки в закон о применении госязыка в телевещании приняли в августе прошлого года. До этого каналы должны были заполнять 50% сетки вещания контентом на кыргызском языке.

На данный момент в Кыргызстане работают 42 телеканала, два из которых (НТРК и ЭЛТР) официально финансируются государством. Также из казны оплачивается работа межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Согласно закону о бюджете, в 2026 году госрасходы на телерадиовещательные компании страны вырастут до 1,67 млрд сомов ($19,1 млн), увеличившись год к году на 164,2 млн сомов ($1,9 млн).

«Радио Азаттык» писало, что в Кыргызстане шире остальных иностранных СМИ представлены именно российские телеканалы — «Первый», «Россия 24», «Культура» и «Звезда» и десятки других, считающихся проводниками прокремлевской пропаганды.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук