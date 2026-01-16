В Кыргызстане телеканалам запретили показывать более 40% контента на русском языке 1 16.01.2026, 14:47

Бишкек постепенно дистанцируется от «русского мира».

Власти Кыргызстана потребовали от телеканалов довести долю эфирного вещания на национальном языке до 60% в соответствии с требованиями законодательства. Об этом в ходе совещания с представителями телекомпаний в пятницу сообщил замминистра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев. По его словам, некоторые частные каналы для формального соблюдения требований повторно показывают программы на кыргызском десятилетней давности и не создают отечественного контента.

«Мы не препятствуем развитию частных телеканалов и их собственных стратегий. Однако требования закона, особенно нормы, касающиеся кыргызского языка, должны строго соблюдаться. Я знаком с ситуацией на медиарынке, но мы обязаны защищать права зрителей», — заявил Тагаев. Он отметил, что телекомпаниям бесплатно предоставили свыше 400 фильмов, 40 мультфильмов и 10 сериалов из фондов «Кыргызфильма» и «Кыргызсериала».

До конца февраля они должны заключить договоры с этими учреждениями для обеспечения себя контентом на кыргызском языке. В противном случае, по словам замминистра, власти к концу года «примут меры к таким частным телеканалам».

Поправки в закон о применении госязыка в телевещании приняли в августе прошлого года. До этого каналы должны были заполнять 50% сетки вещания контентом на кыргызском языке.

На данный момент в Кыргызстане работают 42 телеканала, два из которых (НТРК и ЭЛТР) официально финансируются государством. Также из казны оплачивается работа межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Согласно закону о бюджете, в 2026 году госрасходы на телерадиовещательные компании страны вырастут до 1,67 млрд сомов ($19,1 млн), увеличившись год к году на 164,2 млн сомов ($1,9 млн).

«Радио Азаттык» писало, что в Кыргызстане шире остальных иностранных СМИ представлены именно российские телеканалы — «Первый», «Россия 24», «Культура» и «Звезда» и десятки других, считающихся проводниками прокремлевской пропаганды.

