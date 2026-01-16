ВМС ВСУ показали последствия удара по заводу по производству дронов «Молния» в Таганроге
- 16.01.2026, 14:54
- 1,060
Видео.
В результате удара украинских дронов 13 января уничтожены производственные мощности завода «Атлант Аэро» в Таганроге. Он производит, в частности, дроны «Молния».
Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил ВСУ.
Как сообщили в ВМС, сейчас подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов завода «Атлант Аэро».
Отмечается, что это результат операции, которую провели Военно-морские силы при поддержке подразделения ЦСО «Альфа» СБУ.
Предприятие изготавливало ударно-разведывательные дроны типа «Молния» и составляющие к беспилотникам «Орион» для российских войск.