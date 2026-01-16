закрыть
16 января 2026, пятница
ВМС ВСУ показали последствия удара по заводу по производству дронов «Молния» в Таганроге

  • 16.01.2026, 14:54
  • 1,060
ВМС ВСУ показали последствия удара по заводу по производству дронов «Молния» в Таганроге

Видео.

В результате удара украинских дронов 13 января уничтожены производственные мощности завода «Атлант Аэро» в Таганроге. Он производит, в частности, дроны «Молния».

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщили в ВМС, сейчас подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов завода «Атлант Аэро».

Отмечается, что это результат операции, которую провели Военно-морские силы при поддержке подразделения ЦСО «Альфа» СБУ.

Предприятие изготавливало ударно-разведывательные дроны типа «Молния» и составляющие к беспилотникам «Орион» для российских войск.

