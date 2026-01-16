Британские морпехи имитируют в Норвегии войну с Россией 1 16.01.2026, 15:22

Фото: Ben Dance / FCDO

Они ночуют в снегу, прыгают в прорубь и поднимают тост за короля Карла III.

В Арктике британские морпехи готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией. На базе Camp Viking в северной Норвегии элитные подразделения Великобритании проходят экстремальную подготовку, которая моделирует сценарии войны в условиях Крайнего Севера против России. Морпехи ночуют в снегу при температуре ниже 20 градусов, также в программе прыжки в прорубь, кувырки в снегу, глоток рома и тост за короля Карла III. Эти ритуалы — часть традиции подготовки морпехов к действиям в экстремальных условиях, передает Politico.

Такие тренировки Великобритания проводит в Норвегии еще со времен холодной войны, однако сам Camp Viking — новый объект. Он был открыт в 2023 году после начала войны России с Украиной. База активно расширяется — численность военных на базе в следующем году должна достичь 2000. По словам министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер, Лондон за три года удваивает количество морпехов в Норвегии. По ее словам, российский Северный флот, суда, подводная инфраструктура и угрозы коммуникационным кабелям напрямую влияют на трансатлантическую безопасность.

Учения в лагере приближены к реальным боевым задачам, которые войскам НАТО пришлось бы выполнять в случае активации статьи 5 о коллективной обороне. Британский генерал Джейми Норман заявил, что «мы больше не живем в условиях мира», он описывает текущую ситуацию в Европе как промежуточное состояние между миром и войной.

Арктическое противостояние имеет и другую сторону. Если в Европе союзники сосредоточены на сдерживании России, то на другом полюсе Арктики президент США Дональд Трамп создает напряженность вокруг Гренландии, настаивая на контроле над островом. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, недавно вернувшийся из Украины, не скрывал раздражения тем, что внимание смещается от войны в Восточной Европе к спору вокруг Гренландии. Тем не менее, по его словам, выбора у европейских лидеров нет. Он указал, что для Норвегии угроза рядом. Вблизи границ находятся Кольский полуостров и Мурманск — ключевая база российских подводных лодок. В случае кризиса, подчеркнул он, напряженность здесь может за быстро перерасти в военное противостояние.

Лондон и Осло создают миссию НАТО под условным названием «Арктический дозор» (Arctic Sentry). Этот формат военного сотрудничества направлен на сдерживание России и сигнал Вашингтону о готовности Европы взять значительную ответственность за безопасность всего региона. Купер подчеркнула, что между восточной и западной Арктикой нет принципиального различия с точки зрения безопасности.

В Европе растут опасения, что Трамп подталкивает союзников к самостоятельной обороне и снижает роль США. Эксперты отмечают, что европейским странам приходится действовать крайне осторожно. Директор аналитического центра RUSI Рэйчел Эллехуус считает, что Европе важно демонстрировать присутствие и солидарность в Арктике, не вступая в конфронтацию с США. По ее словам, НАТО как организация ведет себя сдержанно: генеральный секретарь Марк Рютте не выступал с жесткими заявлениями в поддержку Дании и Гренландии, что может подорвать доверие к альянсу и усилить тенденцию к двусторонним и региональным форматам безопасности. Один из британских чиновников на условиях анонимности отметил, что в Лондоне видят три возможных мотива Трампа в Гренландии. Первый — обеспокоенность безопасностью Арктики, второй — интерес к экономическим возможностям региона. И самый радикальный — стремление расширить территорию и «сделать Америку больше».

