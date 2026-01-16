закрыть
Удар по заводу РФ, где производят дроны «Молния»: в ВСУ раскрыли новые детали

  • 16.01.2026, 19:14
Удар по заводу РФ, где производят дроны «Молния»: в ВСУ раскрыли новые детали

Повреждены цеха сборки дронов.

Украинские защитники в результате ракетной атаки на завод «Атлант Аэро» в Таганроге повредили несколько цехов. Там россияне производят дроны «Молния», сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

Как отметили в Генштабе, результаты атаки на завод «Атлант Аэро» были уточнены.

Было подтверждено повреждение:

- цеха конечной сборки дронов;

- двух производственных цехов;

- административного здания предприятия.

Также украинские защитники в ночь на 16 января ударили по складу боеприпасов подразделения из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии (город Приморск, временно оккупированная часть Запорожской области).

- Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются, - рассказали в Генштабе.

