17 января 2026, суббота
Силы обороны Украины отбили десятки атак на Покровск

  • 16.01.2026, 23:41
Новая сводка Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины отбили 153 атаки российских захватчиков за сутки, нанеся им значительные потери. Самые горячие бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на вечер 16 января 2026 года, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск и наносить им огневое поражение.

За сутки зафиксировано 153 боевых столкновения, российские захватчики нанесли 55 авиаударов, сбросив 144 управляемые бомбы, а также использовали 4730 дронов-камикадзе и осуществили 2738 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел две атаки, нанеся три авиаудара и осуществив 118 обстрелов, из которых девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в районах Прилепки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Чугуновки, Амбарного, Дегтярного и в сторону Круглого.

На Купянском направлении враг наступал в сторону Петропавловки, а на Лиманском Силы обороны отражали четыре штурмовых действия в районах Нововодяного, Колодязов и Дибровы.

На Константиновском направлении произошло 18 боевых столкновений. Украинские защитники отражали атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 43 атаки в районах Шахматного, Никаноровки, Родинского, Мирнограда, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Уничтожен 141 оккупант, из которых 87 безвозвратно, а также четыре единицы автомобильной техники, 33 БпЛА, антенну связи, противотанковый ракетный комплекс, пункты управления и склады противника.

На Александровском направлении отбито пять атак, на Гуляйпольском - 28 боестолкновений, а на Ореховском враг шесть раз пытался прорвать оборону.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

С начала 2026 года российские войска активизировали атаки по всей линии фронта.

