Дроны атаковали Сочи и Туапсе 17.01.2026, 10:41

Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сирены были слышны вдоль черноморского побережья РФ.

В ночь на 17 января над Сочи и Туапсе в Краснодарском крае России прогремело около 10 взрывов. Противовоздушная оборона страны-агрессора якобы сбивала беспилотники над Черным морем. Об этом пишет «Главред».

Известно, что взрывы в районе Туапсе начались примерно в 02:20. Местные утверждают, что слышали не менее семи громких звуков и видели вспышки со стороны моря. Некоторые описывают звук в небе как «жужжание».

Примерно в 02:45 в Сочи включили сирены. Также известно о как минимум трех взрывах в районе поселка Лазаревское. Сирены были слышны вдоль черноморского побережья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com