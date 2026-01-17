Дроны атаковали Сочи и Туапсе
- 17.01.2026, 10:41
Сирены были слышны вдоль черноморского побережья РФ.
В ночь на 17 января над Сочи и Туапсе в Краснодарском крае России прогремело около 10 взрывов. Противовоздушная оборона страны-агрессора якобы сбивала беспилотники над Черным морем. Об этом пишет «Главред».
Известно, что взрывы в районе Туапсе начались примерно в 02:20. Местные утверждают, что слышали не менее семи громких звуков и видели вспышки со стороны моря. Некоторые описывают звук в небе как «жужжание».
Примерно в 02:45 в Сочи включили сирены. Также известно о как минимум трех взрывах в районе поселка Лазаревское. Сирены были слышны вдоль черноморского побережья.