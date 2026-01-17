Украинские дроны ударили по месту пуска «Орешника» 2 17.01.2026, 19:14

5,644

БПЛА долетели до Капустиного Яра.

Украинские беспилотники снова долетели до полигона «Капустин Яр» в Астраханской области — площадки, откуда, в том числе, осуществляются пуски баллистических ракет средней дальности комплекса «Орешник».

Об этом сообщает издание «Милитарный», ссылаясь на данные российских мониторинговых ресурсов.

По информации одного из таких каналов, в районе полигона были обнаружены воздушные объекты, после чего в регионе задействовали системы противовоздушной обороны.

«Капустин Яр» используется не только для запусков «Орешника»: здесь регулярно испытывают баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты различных типов, зенитные комплексы, элементы ПВО, а также военную электронику и навигационные системы для ракетных программ. Полигон традиционно служит базой для доводки новых образцов вооружений перед их постановкой на боевое дежурство.

Предыдущая зафиксированная атака беспилотников на этот объект произошла летом 2024 года. Тогда, по сообщениям российских источников, дроны достигли территории полигона и повредили несколько строений. В сети появлялись видеозаписи ударов по монтажно-испытательному корпусу — одному из ключевых элементов инфраструктуры, где осуществляется сборка и подготовка ракетной техники.

В целом в субботу российские Z-каналы сообщали о повышенной угрозе атак БПЛА на обширной территории — от Астраханской области до Калмыкии.

