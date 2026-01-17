Для водителей появилось еще одно нововведение

Для водителей появилось еще одно нововведение2
- 17.01.2026, 20:49
Оно связано с техосмотром.
В Беларуси с 1 января 2026 года увеличилась стоимость прохождения технического осмотра. Об этом информирует официальный сайт «Белтехосмотра».
Теперь физическим лицам за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (за исключением колесных тракторов, а также прицепов и полуприцепов к ним) необходимо заплатить 13,5 рубля с учетом НДС.
Рост цены связан с изменением размера базовой величины, которая с начала года увеличилась до 45 рублей. Стоимость указанной услуги составляет 0,3 базовой величины. Для сравнения: в декабре прошлого года размер платы составлял 12,6 рубля.