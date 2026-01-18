Украинские партизаны атаковали подстанцию в Брянске 18.01.2026, 8:37

Нарушена военная логистика РФ.

Агент партизанского движения «АТЕШ» успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района Брянской области: вывел из строя оборудование электроподстанции.

Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram.

В «АТЕШ» сообщают, что эта подстанция - жизненно важное звено для российской военной машины.

Она обеспечивает энергией станцию «Полпинская», по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт. Обесточивание вызывает сбои в автоматике и серьезные задержки поставок.

Также от нее питаются предприятия района (включая Брянское ремонтное предприятие и другие), работающие на нужды Минобороны РФ.

Эта же электроподстанция обеспечивает электричеством базы хранения топлива. Без электричества там возникнут проблемы с насосами и системами безопасности.

«АТЕШ» точно бьет по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл», - говорится в сообщении движения.

