Россия продолжает ежедневно слать солдат на смерть по газовой трубе для захвата Купянска 2 19.01.2026, 20:25

2,144

Украинские операторы дронов взяли на прицел все выходы.

На российских штабных картах город Купянск, крупный железнодорожный узел в Харьковской области, уже два месяца как значится «освобожденным» – по крайней мере, с ноября Владимиру Путину несколько раз докладывали о его взятии. На самом деле, в основной части города прячется еще около сотни российский солдат, остальных ВСУ выбили, пишут The Washington Post с передовой. Но это не мешает российским командирам ежедневно слать новых солдат по старой газовой трубе, проходящей через реку Оскол.

Военнопленные еще прошлым летом рассказали украинским солдатам про трубу. Тогда ВСУ находились на грани потери Купянска, и оборонявшие его части обратились к командованию с призывом срочно прислать хорошо подготовленные части. Это было сделано, в конце сентября подразделения ВСУ начали полноценное контрнаступление и практически освободили город к декабрю, когда Путину пригласил в него иностранных журналистов, заявив, что Купянск «полностью в наших руках».

Сведения о газопроводе позволили ВСУ определить точки выхода из него и заблокировать переброску российских войск с противоположного берега Оскола. Постоянное уничтожение вылезающих из трубы солдат не заставило командиров оккупационной армии изменить тактику. «Если у них что-то и есть, так это человеческие ресурсы, – сказал WaPo подполковник 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» с позывным Абат. – Как я использую дроны, так они используют людей».

«Их шлют по трубопроводу, просто чтобы проверить нас, – добавил он. – Если они бросят 10 человек, то, возможно, двое доберутся до места назначения».

Украинские операторы дронов, взявшие на прицел все выходы, каждый день уничтожают вылезающих из трубы солдат. Корреспонденты WaPo, находясь с операторами в укрытии, наблюдали такую зачистку. По словам украинских командиров, атакующие передвигаются по трубе около 15 км, иногда используя электросамокаты, на которых нужно ехать в полуприседе. Некоторые солдаты появляются из трубы с признаками химического отравления.

Антон Шмыгаль, командир 1-го батальона 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес», рассказал WaPo, что его люди изучили планы прокладки трубы и уничтожили любые укрытия поблизости, чтобы не дать появляющимся из нее солдатам быстро где-нибудь спрятаться.

В ноябре Шмыгаль организовал нанесение ударов по подводным участкам трубопровода, сбрасывая бомбы с дронов. В последующие две недели из него никто не появлялся, и противник были вынужден переправляться через реку на плотах. Но затем с российской стороны были построены новые входы, и по трубопроводу снова начали отправлять войска.

По оценкам ВСУ, в Купянске осталось менее 100 российских солдат, но это большой город, их можно месяцами искать по подвалам, говорит командир подразделения «Ахиллеса» Виталий. К тому же над разрушенными кварталами постоянно летают и российские дроны, а все новые и новые группы пытаются переправиться через реку или по газопроводу.

Тем не менее, Виталий считает «очевидной, значительной и заметной победой» то, что ВСУ предотвратили ввод в город тяжелой российской техники и заперли солдат противника на территории площадью около 1 кв. км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com