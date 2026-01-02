В Нацгвардии Украины раскрыли новую тактику россиян под Покровском
- 2.01.2026, 9:21
- 1,352
Идут по одному.
Россияне продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города. Оккупанты прибегают к одиночным перемещениям, рассчитывая, что на это никто не будет реагировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игоря Яременко в телеэфире.
По его словам, противник применяет тактику просачивания по одному, рассчитывая остаться незамеченным. Однако Силы обороны фиксируют такие попытки и наносят огневое поражение, чтобы не допустить проникновения российских подразделений в Покровск и уменьшить нагрузку на военных, которые держат оборону непосредственно в городе.
Яременко отметил, что украинские подразделения также работают над расширением и поддержанием логистических маршрутов в направлении Покровска и Мирнограда, чтобы обеспечить пехоту всем необходимым для обороны.
Кроме того, приоритетной задачей артиллерии остается контрбатарейная борьба - уничтожение вражеских артиллерийских систем, которые регулярно обстреливают позиции украинских войск и операторов дронов. В то же время из-за высокой интенсивности штурмов артиллерийские подразделения также наносят удары по живой силе противника и его бронетехнике.