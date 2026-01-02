Путин унижен: украинская разведка обхитрила РФ на $450 тысяч 2.01.2026, 14:43

1,206

Дерзкая операция увенчалась успехом.

Украинская разведка провела дерзкую операцию, заставив Кремль выплатить $450,000 за убийство российского диссидента, который на самом деле остался жив, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Денис Капустин, основатель Русского добровольческий корпус (РДК), находился в розыске с наградой за его ликвидацию после серии рейдов на российской территории. Россия поверила в информацию о его смерти в результате удара дрона 27 декабря и выплатила обещанную сумму.

HUR bombshell: Denys Kapustin, commander of the Russian Volunteer Corps, is alive. Budanov says russian security services were fooled into paying $500k for his "assassination."

👀 pic.twitter.com/qgt7jjfmBt — Olena Halushka (@OlenaHalushka) January 1, 2026

Однако 1 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) опубликовала видео, на котором Капустин жив и здоров, а генерал Кирилл Буданов с улыбкой приветствует его словами: «Добро пожаловать обратно в жизнь». В ГУР уверили, что полученные деньги пойдут на поддержку украинских вооруженных сил.

Эта операция стала очередной победой украинских спецслужб, которые активно используют обман и двойных агентов для борьбы с российскими силами. В прошлом украинские разведчики подставляли российских диверсантов, например, передавая им фальшивые взрывные устройства, что приводило к арестам и провалам операций Москвы.

Украинская операция с Капустиным стала не только финансовой, но и символической победой, подчеркнув эффективность украинской разведки и демонстрируя уязвимость российских служб в условиях продолжающейся войны.

