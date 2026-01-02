В Беларуси скорректировали налоговое законодательство 2 2.01.2026, 18:32

Последние новшества касаются налоговых вычетов для населения.

Так, с 1 января 2026 года в Беларуси проиндексированы размеры стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу. Изменения касаются всех категорий налогоплательщиков, включая работающих граждан, родителей и молодых специалистов.

Как отметили в Министерстве по налогам и сборам, корректировки направлены на повышение уровня реальных доходов населения и адаптацию налоговой системы к текущим экономическим условиям.

Новые размеры вычетов применяются автоматически при расчете заработной платы и других облагаемых доходов, передает БелТА.

После введения обновленного законодательства был существенно увеличен базовый стандартный налоговый вычет для всех физических лиц. Теперь он составляет Br216 в месяц вместо прежних Br192.

Данный вычет применяется при условии, что ежемесячный доход налогоплательщика не превышает Br1308. Это повышение позволит большинству работающих граждан ежемесячно получать на руки большую сумму заработной платы.

Отдельное внимание было уделено поддержке семей с детьми. Стандартный налоговый вычет на каждого ребенка до 18 лет и иждивенца был увеличен с Br56 до Br63 в месяц.

Для родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет или несовершеннолетних детей-инвалидов, вычет повышен до Br120 на каждого ребенка.

Еще одни новации 2026 года касаются расширения налоговых льгот для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Так, право на повышенный вычет в размере Br120 теперь имеют все родители, у которых есть ребенок-инвалид с детства I группы, независимо от количества детей в семье.

Ранее такая льгота предоставлялась только при наличии двух и более детей.

Также был уточнен и расширен перечень лиц, которые могут быть признаны иждивенцами. Теперь к ним дополнительно относятся супруги родителей, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы и получают соответствующее пособие, не работая по трудовому договору. Это позволяет второму родителю получить налоговый вычет на супруга-иждивенца.

Отдельные нововведения затронули и размеры специальных стандартных вычетов для отдельных категорий граждан. Отныне вычет для лиц, имеющих право на него согласно подпункту 1.3 статьи 209 Налогового кодекса, увеличен с Br272 до Br306 в месяц.

Молодые специалисты и рабочие теперь могут рассчитывать на вычет в размере Br860 вместо прежних Br730.

Также проиндексированы лимиты необлагаемых доходов из различных источников. Например, увеличился размер доходов от основной работы, не облагаемых налогом, – с Br3479 до Br3910 от каждого источника в год. Аналогично выросли лимиты для страховых выплат, спонсорской помощи и других видов поступлений.

Последние новшества касаются размеров доходов, полностью освобождаемых от подоходного налога. Так, были значительно увеличены лимиты для различных видов социальных выплат и безвозмездной помощи.

Например, максимальная сумма необлагаемой спонсорской помощи для инвалидов и детей-сирот теперь составляет Br25 864 в год вместо прежних Br23 011.

Также государство увеличило и лимиты для выплат от профсоюзных организаций – с Br1479 до Br1662 в год от каждого источника.

