ВСУ поразили базу горюче-смазочных материалов на Луганщине и РЛС в Крыму

ВСУ поразили базу горюче-смазочных материалов на Луганщине и РЛС в Крыму1
- 2.01.2026, 20:23
Видео.
Воины Сил беспилотных систем атаковали объект российских захватчиков в оккупированной Луганщине,а также РЛС рашистов в Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, операторы 1-го Отдельного центра СБС нанесли удар по базе хранения горюче-смазочных материалов РФ.
«Средствами объективного контроля зафиксирован масштабный пожар. Подробные последствия поражения уточняются.
Кроме того, была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму, которая обеспечивала наблюдение воздушного пространства», - говорится в сообщении.