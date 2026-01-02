закрыть
ВСУ поразили базу горюче-смазочных материалов на Луганщине и РЛС в Крыму

1
  • 2.01.2026, 20:23
Видео.

Воины Сил беспилотных систем атаковали объект российских захватчиков в оккупированной Луганщине,а также РЛС рашистов в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, операторы 1-го Отдельного центра СБС нанесли удар по базе хранения горюче-смазочных материалов РФ.

«Средствами объективного контроля зафиксирован масштабный пожар. Подробные последствия поражения уточняются.

Кроме того, была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму, которая обеспечивала наблюдение воздушного пространства», - говорится в сообщении.

