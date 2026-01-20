закрыть
20 января 2026, вторник
Россия ударила по Киеву: начались перебои со светом и водой

  • 20.01.2026, 8:13
  • 1,296
Известно об одном пострадавшем.

В ночь на сегодня Россия вновь атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице Украины раздавались мощные взрывы.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в результате атаки на левом берегу Киева зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением. Он также отметил, что объекты социальной инфраструктуры переведены на автономные источники питания.

На данный момент известно об одном пострадавшем в Днепровском районе. Там же зафиксированы попадания в нежилые здания. На другой локации сообщается о падении беспилотника на открытой территории, в результате чего загорелись автомобили.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре на территории складских помещений в Днепровском районе.

