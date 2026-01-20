закрыть
Румыния перебрасывает войска к границе с Украиной

1
  20.01.2026, 12:43
  • 1,082
Румыния перебрасывает войска к границе с Украиной

В страну регулярно залетают российские БПЛА.

Министерство национальной обороны Румынии перебрасывает дополнительные подразделения и военную технику ближе к границе с Украиной. Об этом заявил министр обороны страны Раду Мируце, сообщает Digi24.

По его словам, румынская армия наращивает численность войск в регионе Добруджа на востоке страны, который граничит с Украиной. В этом районе регулярно фиксируются российские беспилотники, периодически нарушающие воздушное пространство Румынии и создающие угрозу безопасности.

В последнее время случаи пролета российских БпЛА через румынско-украинскую границу участились, в связи с чем Бухарест принял решение усилить военное присутствие в приграничных районах. В Добрудже уже размещено значительное количество румынских военнослужащих, и в дальнейшем их численность может быть увеличена. Особое внимание уделяется усилению систем противовоздушной обороны.

В то же время румынские военные признают, что не все российские дроны фиксируются радарами. В отдельных случаях беспилотники падают вблизи жилых домов. Для противодействия таким угрозам румынская армия использует немецкие самоходные зенитные установки Gepard, аналогичные тем, что применяются в Украине. Кроме того, на вооружении Румынии имеются и другие средства ПВО.

Последний серьезный инцидент с российским беспилотником на территории Румынии, которая является страной — членом НАТО, произошел в середине января 2026 года. Тогда один из дронов упал примерно в 200 километрах от украинской границы. Поскольку радиолокационные средства его не зафиксировали, точное время падения аппарата установить не удалось.

