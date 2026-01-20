Румыния перебрасывает войска к границе с Украиной 1 20.01.2026, 12:43

1,082

В страну регулярно залетают российские БПЛА.

Министерство национальной обороны Румынии перебрасывает дополнительные подразделения и военную технику ближе к границе с Украиной. Об этом заявил министр обороны страны Раду Мируце, сообщает Digi24.

По его словам, румынская армия наращивает численность войск в регионе Добруджа на востоке страны, который граничит с Украиной. В этом районе регулярно фиксируются российские беспилотники, периодически нарушающие воздушное пространство Румынии и создающие угрозу безопасности.

В последнее время случаи пролета российских БпЛА через румынско-украинскую границу участились, в связи с чем Бухарест принял решение усилить военное присутствие в приграничных районах. В Добрудже уже размещено значительное количество румынских военнослужащих, и в дальнейшем их численность может быть увеличена. Особое внимание уделяется усилению систем противовоздушной обороны.

В то же время румынские военные признают, что не все российские дроны фиксируются радарами. В отдельных случаях беспилотники падают вблизи жилых домов. Для противодействия таким угрозам румынская армия использует немецкие самоходные зенитные установки Gepard, аналогичные тем, что применяются в Украине. Кроме того, на вооружении Румынии имеются и другие средства ПВО.

Последний серьезный инцидент с российским беспилотником на территории Румынии, которая является страной — членом НАТО, произошел в середине января 2026 года. Тогда один из дронов упал примерно в 200 километрах от украинской границы. Поскольку радиолокационные средства его не зафиксировали, точное время падения аппарата установить не удалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com