Модели, которые сделали BMW великой маркой 2 20.01.2026, 16:39

Классический BMW 2002tii напомнил, за что полюбили марку.

BMW 2002tii 1974 года — автомобиль, который наглядно показывает, каким был фундамент успеха BMW: компактные, легкие седаны с ярким характером и ориентированностью на водителя, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Версия 2002tii оснащалась механическим впрыском топлива и считалась одной из самых драйверских в линейке. В данном случае оригинальную коробку передач заменили на пятиступенчатую «механику», что делает автомобиль более удобным для повседневной езды. Среди доработок также бамперы, 13-дюймовые колеса и заниженная подвеска. В салоне — черная отделка, тканевые сиденья и рычаг с серийным набалдашником.

BMW 2002tii стал одной из ключевых моделей в истории марки: именно он заложил ДНК будущих спортивных седанов BMW, включая легендарные серии 3 и 5. Баланс мощности, малого веса и точного рулевого управления сделал 2002tii эталоном автомобиля своего времени. В начале 1970-х он воспринимался как дерзкая альтернатива более крупным и вальяжным седанам, предлагая настоящие эмоции за рулем без излишней роскоши.

Сегодня такие автомобили особенно ценятся энтузиастами, поскольку они дают редкое ощущение «чистой» механики — без электронных помощников и фильтров. BMW 2002tii — это машина, в которой водитель действительно является частью процесса, а не пассажиром. Именно благодаря таким моделям BMW заработала репутацию производителя автомобилей «для тех, кто любит ездить», и этот образ компания эксплуатирует до сих пор.

