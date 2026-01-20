FT: Renault будет производить дроны для Украины 20.01.2026, 16:55

Проект поддерживает Министерство обороны Франции.

Французский автоконцерн Renault заключил соглашение с оборонной компанией Turgis Gaillard о совместном производстве беспилотников для Украины. Проект реализуется при поддержке Министерства обороны Франции и направлен на помощь Киеву в противостоянии российской агрессии, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщил директор Renault Фабрис Камболив, компания была привлечена к проекту благодаря своему промышленному и инженерному опыту. По его словам, инициатива осуществляется по запросу государства и находится в стадии реализации. Renault будет задействована в производстве дронов на двух своих площадках, однако точные локации, объемы выпуска и стоимость контракта пока не раскрываются.

Соглашение стало продолжением инициативы французского правительства, которое в июне призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для создания линий по выпуску беспилотников. Дроны играют ключевую роль в военной стратегии Украины, позволяя сдерживать наступление российских войск и наносить удары по объектам в глубине территории России.

Пока не уточняется, будут ли производимые беспилотники предназначены для разведки, обороны или ударных задач. Ни Министерство обороны Франции, ни Turgis Gaillard оперативно не прокомментировали детали проекта.

Компания Turgis Gaillard, основанная в 2011 году, специализируется на оборонных технологиях, насчитывает около 400 сотрудников и имеет годовую выручку порядка 80 млн евро. В ее линейке — в том числе средневысотный беспилотник большой продолжительности полета AAROK, способный нести значительную полезную нагрузку.

Инициатива отражает растущий контраст между оборонной и автомобильной отраслями Европы, на фоне увеличения военных заказов автопром сталкивается с трудностями из-за перехода на электромобили и конкуренции со стороны Китая.

