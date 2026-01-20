Reuters: Дальний Восток России накрыло снегом 2 20.01.2026, 17:01

9,826

Это самый сильный снегопад в регионе за последние 60 лет.

Мощный зимний циклон накрыл Азию, вызвав рекордные снегопады на Дальнем Востоке России и серьёзные перебои в транспорте в Китае и Японии. По данным метеорологов, это самый сильный снегопад в регионе за последние 60 лет, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

На Камчатке сугробы высотой в несколько метров заблокировали входы в здания и засыпали автомобили. В ряде районов за первую половину января выпало более двух метров снега, а в декабре — ещё около 3,7 метра. В Петропавловске-Камчатском жители вынуждены прокапывать узкие проходы к подъездам, а внедорожники с трудом передвигаются по улицам или вовсе застревают.

Учёные связывают экстремальную погоду с волнами холодного воздуха, идущими из Арктики из-за ослабления полярного вихря. По словам климатологов, это приводит к резким похолоданиям одновременно в Восточной части России, в Азии и в Восточной Европе.

Холодный фронт дошёл и до Китая. В Шанхае, где сильный снег последний раз фиксировали в 2018 году, выпал редкий снег, несмотря на то что всего неделю назад температура достигала +20 °C. Резкие перепады температуры затронули также провинции к югу от Янцзы, включая Цзянси и Гуйчжоу. Власти закрыли участки автомагистралей в 12 провинциях из-за гололёда и снегопадов.

В Японии сильный снег и ветер нарушили авиасообщение на северо-западе страны. Авиакомпании ANA и Japan Airlines отменили десятки рейсов, особенно в районе аэропорта Син-Титосэ на Хоккайдо. Метеослужба призвала жителей воздержаться от необязательных поездок в ближайшие дни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com