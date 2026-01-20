Reuters: Дальний Восток России накрыло снегом

Reuters: Дальний Восток России накрыло снегом2
- 20.01.2026, 17:01
Это самый сильный снегопад в регионе за последние 60 лет.
Мощный зимний циклон накрыл Азию, вызвав рекордные снегопады на Дальнем Востоке России и серьёзные перебои в транспорте в Китае и Японии. По данным метеорологов, это самый сильный снегопад в регионе за последние 60 лет, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
На Камчатке сугробы высотой в несколько метров заблокировали входы в здания и засыпали автомобили. В ряде районов за первую половину января выпало более двух метров снега, а в декабре — ещё около 3,7 метра. В Петропавловске-Камчатском жители вынуждены прокапывать узкие проходы к подъездам, а внедорожники с трудом передвигаются по улицам или вовсе застревают.
Учёные связывают экстремальную погоду с волнами холодного воздуха, идущими из Арктики из-за ослабления полярного вихря. По словам климатологов, это приводит к резким похолоданиям одновременно в Восточной части России, в Азии и в Восточной Европе.
Холодный фронт дошёл и до Китая. В Шанхае, где сильный снег последний раз фиксировали в 2018 году, выпал редкий снег, несмотря на то что всего неделю назад температура достигала +20 °C. Резкие перепады температуры затронули также провинции к югу от Янцзы, включая Цзянси и Гуйчжоу. Власти закрыли участки автомагистралей в 12 провинциях из-за гололёда и снегопадов.
В Японии сильный снег и ветер нарушили авиасообщение на северо-западе страны. Авиакомпании ANA и Japan Airlines отменили десятки рейсов, особенно в районе аэропорта Син-Титосэ на Хоккайдо. Метеослужба призвала жителей воздержаться от необязательных поездок в ближайшие дни.