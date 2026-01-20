Норвегия отказалась присоединяться к «Совету мира» Трампа 15 20.01.2026, 19:11

12,624

Страна объяснила свою позицию.

Заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик заявил, что его страна не присоединится к «Совету мира» президента США Дональда Трампа в нынешнем формате.

Об этом он сообщил в интервью норвежской газете Aftenposten.

По словам Кравика, участие Норвегии в этой инициативе является неуместным, поскольку она ставит под сомнение основы и принципы Организации Объединенных Наций.

Он подчеркнул, что для Норвегии неприемлемо быть частью структуры, которая подрывает роль ООН и действующее международное право.

«Совершенно понятно, что мы не можем быть частью структуры, которая ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право. Это было бы абсолютно невозможно для нас - и не только для нас, но и для подавляющего большинства, по крайней мере европейских государств, а также многих других - для которых ООН и международное право являются опорой их внешней политики», - отметил представитель норвежского МИД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com