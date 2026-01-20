28 апреля 2026, вторник, 0:40
Норвегия отказалась присоединяться к «Совету мира» Трампа

Страна объяснила свою позицию.

Заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик заявил, что его страна не присоединится к «Совету мира» президента США Дональда Трампа в нынешнем формате.

Об этом он сообщил в интервью норвежской газете Aftenposten.

По словам Кравика, участие Норвегии в этой инициативе является неуместным, поскольку она ставит под сомнение основы и принципы Организации Объединенных Наций.

Он подчеркнул, что для Норвегии неприемлемо быть частью структуры, которая подрывает роль ООН и действующее международное право.

«Совершенно понятно, что мы не можем быть частью структуры, которая ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право. Это было бы абсолютно невозможно для нас - и не только для нас, но и для подавляющего большинства, по крайней мере европейских государств, а также многих других - для которых ООН и международное право являются опорой их внешней политики», - отметил представитель норвежского МИД.

