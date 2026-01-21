30 апреля 2026, четверг, 17:38
ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Новоплатоновки в Харьковской области

  • 21.01.2026, 6:01
ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Новоплатоновки в Харьковской области

Украинские воины обнародовали видео из населенного пункта.

Россияне наврали о захвате села Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом сообщил 10-й армейский корпус Вооруженных Сил Украины и обнародовал видео из населенного пункта.

Военные рассказали, что российская пропаганда и так называемые военкоры заявляли о якобы захвате Новоплатоновки. На самом деле населенный пункт находится под контролем ВСУ.

Боец 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Пума рассказал о зачистке позиций и общении с местными жителями. Пенсионеры объяснили, почему отказываются выезжать, а также пожаловались на российские обстрелы.

Новоплатоновка находится в Боровской поселковой общине Изюмского района. На карте DeepState населенный пункт обозначен зеленым, то есть освобожден от россиян.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко