ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Новоплатоновки в Харьковской области 1 21.01.2026, 6:01

2,286

Украинские воины обнародовали видео из населенного пункта.

Россияне наврали о захвате села Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом сообщил 10-й армейский корпус Вооруженных Сил Украины и обнародовал видео из населенного пункта.

Военные рассказали, что российская пропаганда и так называемые военкоры заявляли о якобы захвате Новоплатоновки. На самом деле населенный пункт находится под контролем ВСУ.

Боец 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Пума рассказал о зачистке позиций и общении с местными жителями. Пенсионеры объяснили, почему отказываются выезжать, а также пожаловались на российские обстрелы.

Новоплатоновка находится в Боровской поселковой общине Изюмского района. На карте DeepState населенный пункт обозначен зеленым, то есть освобожден от россиян.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com